2022/07/31 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..البرلمان يغص بإعداد هائلة من المتظاهرين

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