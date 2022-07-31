2022/07/31 | 21:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _UQdj_LV1zo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتصامات التيار الصدري تزدحم بمبادرات الحوار والتفاهم مع الإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعتصامات التيار الصدري تزدحم بمبادرات الحوار والتفاهم مع الإطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).