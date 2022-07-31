بالفديو.. متظاهر: أهداف ثورة تشرين وعاشوراء واحدة “مكافحة الفساد”

2022/07/31 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

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متظاهر: أهداف ثورة تشرين وعاشوراء واحدة “مكافحة الفساد” المركز الخبري الوطني.

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