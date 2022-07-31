التميمي: مليارات الامن الغذائي لم تبصر النور رغم مرور اسابيع على اقرار القانون

2022/07/31 | 21:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في تحالف الفتح محمد التميمي، الاحد، بانه لا اثر لقانون الامن الغذائي رغم مرور اسابيع على اقراره.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” يوما بعد اخر تزداد قناعتنا بان قانون الامن الغذائي لم يكن سوى اجندة سياسية لبعض القوى من اجل التهام الوفرة المالية بسبب رفع اسعار النفط متسائلا اين ذهبت […]

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