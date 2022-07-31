2022/07/31 | 21:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W1A3K1mO6Og

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثورة الخضراء .. تغيير للنظام يمهد الطريق للوئام) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثورة الخضراء .. تغيير للنظام يمهد الطريق للوئام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).