2022/07/31 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أن الرئيس يشعر بتحسن بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا مجددا.

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