ناشئة العراق في المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب للناشئين

2022/07/31 | 21:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، اليوم الأحد، في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات المغرب وجزر القمر وموريتانيا، وذلك في منافسات بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 عاماً التي ستحتضنها الجزائر، خلال شهر آب المقبل.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أقال المدرب السابق حسن كمال، من تدريب منتخب ناشئة العراق لكرة القدم، وسمّى المدرب أحمد كاظم، بدلاً منه.

يذكر أن منتخب ناشئة العراق، قد حصل على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي جرت مؤخرا في الأردن، بعد أن خسر مباراته الأخيرة أمام لبنان بنتيجة صفر- 1.

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