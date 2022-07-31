طيران الجيش يدمر زورقاً لداعش في صلاح الدين

2022/07/31 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، عن تدمير زورقاً نهرياً لإرهابيي داعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير زورق نهري لعصابات داعش الإرهابية".واضافت ان "العملية تمت أثناء تنفيذ واجب أستطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين".

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