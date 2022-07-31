2022/07/31 | 21:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uFSQhHVm6ns

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. غالب الدعمي | أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. غالب الدعمي | أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).