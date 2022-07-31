أنصاره يعتصمون داخل برلمان العراق.. الصدر يوجه رسالة

2022/07/31 | 21:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر التطورات السياسية التي تشهدها العراق بأنها فرصة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات، معتبرا أن العراقيين اليوم "على المحك".

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