2022/07/31 | 23:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



متظاهر يدعو شيوخ العشائر للتواجد والمشاركة في التظاهرات المفتوحة بالخضراء المركز الخبري الوطني.

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