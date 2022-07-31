إنجلترا تفوز على ألمانيا.. وتحصد أول لقب لها في كأس الأمم الأوروبية للسيدات

2022/07/31 | 23:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزمت إنجلترا ألمانيا، 2-1، لتفوز بأول لقب لها في كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022، الأحد، في لندن.

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