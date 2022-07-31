الاطار: نرى تصعيد وتطور مؤسف وصل حد الدعوة الى الانقلاب

2022/07/31 | 23:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حذر الإطار التنسيقي، 07/31/2022، من دعوة للإنقلاب على الشرعية والدولة، مشيرا الى انه يرى...

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