2022/07/31 | 23:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب مشعان الجبوري..المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة مشعان الجبوري يبدا الرأي بشان المعتصمين الصدريين في البرلمان أولاً على المسلة.

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