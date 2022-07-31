2022/07/31 | 23:12 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. "الإطار التنسيقي" يصف بيان الصدر الأخير بـ"الانقلاب على الشعب والدولة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/31 | 23:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. "الإطار التنسيقي" يصف بيان الصدر الأخير بـ"الانقلاب على الشعب والدولة") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. "الإطار التنسيقي" يصف بيان الصدر الأخير بـ"الانقلاب على الشعب والدولة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).