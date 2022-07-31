إنجلترا بطلة لـ”يورو السيدات” للمرة الأولى في التاريخ

2022/07/31 | 23:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أضحى منتخب إنجلترا أحدث المنضمين لقائمة المنتخبات المتوجة بكأس أوروبا لكرة القدم للسيدات، عقب تتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه 2 -1 على منتخب ألمانيا اليوم الأحد.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل الإيجابي 1-1 بين ألمانيا وصاحبة الأرض والجمهور إنجلترا، ليلجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين، ونجح المنتخب الإنجليزي في خطف […]

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