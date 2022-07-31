التجارة تعلن تأهيل أول فرن حكومي في بغداد لإنتاج الخبز بسعر مدعوم

2022/07/31 | 23:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن تأمين مادة الطحين حتى بداية موعد تسويق الحنطة عام 2023، وفيما أشارت إلى تأهيل أول فرن حكومي في بغداد، أكدت وضع خطة لتسويق الخبز المدعوم.وقال معاون مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب علاء محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية ، إن "مادة الطحين مؤمنة خلال هذا العام بعد تسلم حنطة محلية تقدر بنحو مليونين و150 الف طن"، مبينا أن "هذه الكمية كافية لتجهيز المواطن بالطحين حتى نهاية العام الحالي".وأضاف، أن "مبالغ قانون الامن الغذائي ستوفر الحنطة من الاستيراد والتي تكفي لبداية تسويق عام 2023".وبشأن الافران الحكومية، أكد صالح أن "شركة تصنيع الحبوب في الخطوات النهائية من تأهيل الافران الحكومية والتي ستكون كبيرة ومن مناشئ عالمية رصينة"، لافتا الى أن "الخط الانتاجي الواحد لهذه الافران يمنح 15 الف صمونة في الساعة".وبين، "سنعتمد خطة تسويقية من خلال الاكشاك او المنافذ التسويقية والتي ستساهم بتخفيف العبء على المواطن العراقي"، موضحا أن "سعر رغيف الخبز او الصمون سيكون مدعوما".وبين أنه "تم تأهيل أكبر افران شركة تصنيع الحبوب في منطقة الكاظمية، وستكون هناك عمليات تأهيل لباقي الافران"، لافتا الى أنه "خلال الايام القادمة سنشهد افتتاح هذه الافران لانتاج رغيف الخبز".

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