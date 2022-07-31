2022/07/31 | 23:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على 10 إرهابيين في كركوك ونينوى وسامراء بينهم شبكة إرهابية.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنه “مازالت وستبقى مديرية الاستخبارات العسكرية بجميع مفاصلها مستمرة بتنفيذ العمليات النوعية والاستباقية التي تستهدف عصابات داعش الارهابية وفلولهم المنهارة وخلاياهم البائسة”، لافتة الى أن “مفاصل المديرية نفذت خلال اليومين الماضيين عدة عمليات في كركوك ونينوى وغرب نينوى وسامراء تميزت بجهد استخباري كبير ومعلومات غاية بالدقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وشُعبْ الاستخبارات في قيادات الفرق الثامنة والخامسة عشرة والسادسة عشرة وبالتعاون مع قوات من تلك الفرق التابعة لقيادة القوات البرية، أسفرت عن القاء القبض على عشرة ارهابيين وتفكيك مجموعة ارهابية والقاء القبض على جميع عناصرها”.

وأضافت، أن “عدد الملقى القبض عليهم في كركوك بلغ 7 إرهابيين، فيما ألقي القبض على الاخرين في نينوى وغرب نينوى وسامراء”.

وأشارت إلى أن “جميع الملقى القبض عليهم من المطلوبين لعدة جهات امنية بموجب مذكرات قبض قضائية وفق احكام المادة 4 إرهاب”، مبينة أنه “جرى تسليمهم لجهات الطلب اصولياً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بجهد استخباري كبير.. القبض على إرهابيين في 3 محافظات بينهم شبكة إرهابية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بجهد استخباري كبير.. القبض على إرهابيين في 3 محافظات بينهم شبكة إرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).