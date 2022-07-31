2022/07/31 | 23:24 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلفاء إيران يحشدون أنصارهم في بغداد ويتهمون الصدر بـ"الانقلاب") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلفاء إيران يحشدون أنصارهم في بغداد ويتهمون الصدر بـ"الانقلاب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).