2022/07/31 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خيم الغضب والحزن على إيطاليا بعد مقتل مهاجر من نيجيريا في اعتداء وحشي في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع المارة.وتم تصوير واقعة الاعتداء في وسط مدينة تشيفيتانوفا ماركي بالفيديو الجمعة الماضية ويظهر التسجيل الضحية ممددا على الأرض ويحثو فوقه رجل أبيض ويبرحه ضربا، دون أي محاولة للتدخل من قبل المارة الذين وقفوا […]

ظهرت المقالة قتل ولم يحرك أحد ساكنا..



إيطاليا غاضبة من نفسها أولاً على ايرث نيوز.

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