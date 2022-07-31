مسؤول عراقي: عدم إقرار قانون للموازنة العامة يعطل المشاريع الاستثمارية للحكومة

2022/07/31 | 23:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر الحاج من أن عدم إقرار قانون للموازنة العامة يعطل المشاريع الاستثمارية للحكومة، ولاسيما المشاريع الكبيرة والاستراتيجية، ما يؤدي الى تأخر أو حدوث تقصير في معدلات النمو الاقتصادي.وقال الحاج - …

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