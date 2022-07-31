بعد تصريحات

2022/07/31 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لبيد، الأحد، الضغط على الأمم المتحدة لحل لجنة أممية تحقق في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد أيام على تصريحات لأحد محققي اللجنة اعتبرتها إسرائيل "معادية للسامية".

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