معلقا على غلق مكتبه .. سند: انا نائب وممثل الشعب ومن حق ابنائه التظاهر ضدي

2022/07/31 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةاعتبر النائب عن محافظة البصرة مصطفى جبار سند، اليوم الاحد، خروج متظاهرين امام مكتبه بالامر طبيعي بأعتبار ممثلا عن الشعب .وقال سند لـ (بغداد اليوم) "نحن نتعاطى بكل ايجابية مع من خرج امام مكتبنا ولاتوجد اي مواجهة بين حماية مكتبنا والمتظاهرين ".

واضاف ان "المظاهرة انتهت بأنسحاب المتظاهرين وسط تعاون بين المحتجين والقوات الامنية التي كانت موجودة".هذا وأغلق محتجين اليوم مكتب النائب المستقل مصطفى جبار سند بمحافظة البصرة.

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