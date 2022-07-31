ألمانيا: ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 29,9% في يونيو

2022/07/31 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، أمس الجمعة، أن أسعار السلع التي استوردتها ألمانيا في يونيو الماضي ارتفعت بنسبة 29,9% على أساس سنوي، مشيراً إلى أن هذا يمثّل تراجعاً للشهر الثاني على التوالي في وتيرة الارتفاع في هذه الأسعار.

وكانت أسعار السلع المستوردة في ألمانيا قد ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 31,7%، لتسجل بذلك أقوى نسبة ارتفاع على هذه السلع منذ سبتمبر 1974، عندما ارتفعت الأسعار بصورة ملحوظة على وقع أزمة النفط آنذاك.



وفي مايو الماضي بلغت نسبة الارتفاع 30,6%.

واستمر الارتفاع القوي في أسعار الطاقة، حيث ارتفعت أسعار واردات الطاقة في الشهر الماضي بنسبة 136% على أساس سنوي.



ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الارتفاع القوي في أسعار الغاز الطبيعي المستورد الذي ارتفع بمقدار حوالي ثلاثة أمثال سعره قبل عام.

وارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة حوالي 85%، وارتفع الفحم الحجري المستورد بنسبة حوالي 273%.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الواردات تمثّل أحد مستويات الأسعار العديدة التي تؤثر على أسعار المستهلكين، وهي التي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي في يوليو الجاري رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عاماً بسبب التضخم المرتفع للغاية، وذلك على غرار ما فعلت بنوك مركزية أُخرى مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي في بريطانيا.

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