طبيب بايدن يعلن آخر تطورات حالة الرئيس الأميركي

2022/07/31 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت نتيجة فحص كوفيد أجراه الرئيس

الأميركي جو بايدن الأحد إيجابية لجهة

الإصابة بكورونا لليوم الثاني على

التوالي لكنه “بحالة جيّدة”، وفق ما

أفاد طبيبه.

ويتعافى بايدن من إصابته بكوفيد، لكن

بعدما جاءت ن

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