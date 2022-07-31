3 لاعبين يحزمون حقائب الرحيل عن ريال مدريد

2022/07/31 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهدف ريال مدريد التخلص من 3 لاعبين،

في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب

تقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية،

اليوم الأحد، أن مع اقتراب رحيل بورخا

مايورال نهائيًا، هذا الصيف، أبدى ريال

مد

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