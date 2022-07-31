“ضد الفساد والفاسدين”.. الجيل الجديد يحشد لتظاهرات في كردستان السبت المقبل

2022/07/31 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد

الواحد، السبت المقبل، موعدًا لانطلاق

تظاهرات في أقليم كردستان.

وكتب عبد الواحد في تدوينة تابعتها

وكالة نون ، أن “يوم 6 آب سيكون موعدا

لانطلاق تظاهرات عامة في جمي

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