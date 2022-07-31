2022/07/31 | 23:35 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | من داخل مجلس النواب العراقي مع ياسر عامر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TcCo1p0lqFI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | من داخل مجلس النواب العراقي مع ياسر عامر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | من داخل مجلس النواب العراقي مع ياسر عامر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).