بعد مشاركة لـ 45 دقيقة.. رونالدو يغادر ملعب مباراة مانشستر يونايتد وفايكانو قبل نهايتها

2022/08/01 | 00:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ شارك أساسيًا في مواجهة الشياطين الحمر ورايو فايكانو الإسباني، التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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