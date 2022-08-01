محطات مر بها العراق.. حكومات لا تعيش طويلا وخلافات بالبيت الشيعي

2022/08/01 | 00:26 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشوب العملية السياسية في العراق بعد الغزو الأميركي تعقيدات بسبب الانقسامات الحادة بين الأطراف الفاعلة في الساحة الداخلية، وبات النظام السياسي يعيش حالات انسداد في الأفق، ولا سيما بعد كل انتخابات..

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