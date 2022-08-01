جهاز مكافحة الإرهاب يصدر بياناً بالتزامن مع الأحداث الجارية في الخضراء

2022/08/01 | 01:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى جهاز مكافحة الارهاب اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن انتشاره على طريق المطار وداخل المنطقة الخضراء.وقال الجهاز في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “في الوقت الذي يواصل فيه جهاز مكافحة الارهاب الليل بالنهار في ملاحقة فلول داعـش الارهاب وتدك مضاجعه تناولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر مفاده انتشار قطعات من الجهاز […]

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