وزارة الدفاع: الجيش يقف على مسافة واحدة من الشعب

2022/08/01 | 01:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الدفاع، الأحد، أن الجيش العراقي يقف مع الشعب على مسافة واحدة وواجبه حماية المعتصمين في المنطقة الخضراء وسط بغداد والممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني.

وقالت الوزارة في بيان، إن “عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة عن وقوفه مع المتظاهرين، وهنا تؤكد الوزارة أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه هم في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب”.

وأضافت أن “واجب القوات الامنية هو حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع حدوث أي خرق أمني وتضيق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف”.

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