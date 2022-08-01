مصر.. إصابة 17 شخصا بالاختناق في حمام سباحة

2022/08/01 | 01:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصيب مساء الأحد 17 شخصا بالاختناق إثر استنشاقهم الكلور في مسبح بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح بقرية اللوتس في مصر.

وصرح مصدر في الصحة بمطروح بأنه تم نقل المصابين والبالغ عددهم 17 مصابا إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج بعد استنشاقهم غاز الكلور.

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