2022/08/01 | 01:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفى جهاز مكافحة الإرهاب، انتشار قطعاته على طريق مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في الوقت الذي يواصل فيه جهاز مكافحة الارهاب الليل بالنهار في ملاحقة فلول داعـش الارهاب وتدك مضاجعه تناولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر مفاده انتشار قطعات من الجهاز على طريق مطار بغداد الدولي وداخل المنطقة الخضراء واذ اننا ننفي ان تكون قطعاتنا منتشرة في اي مكان وهي مستمرة على تحقيق الامن وملاحقة فلول داعش الارهابي اينما وجد"، لافتا الى ان "تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب ليس لها ولاءات الا للعراق وللمؤسسة العسكرية" .وأضاف، أنه "في هذا الوقت على وجه الخصوص يتم تداول إشاعات لجعل هذه القوات الأمنية البطلة جزءاً من الأوضاع السياسية الحالية وهذا الأمر غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب ينفي انتشار قطعاته في مطار بغداد والمنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب ينفي انتشار قطعاته في مطار بغداد والمنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).