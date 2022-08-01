2022/08/01 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أجواء عاشوراء تلهب حماس المتظاهرين بغداد -عبد الحسين غزال ومراسلون: لم تسفر الدعوات والاتصالات أمس عن سحب المتظاهرين المناصرين للزعيم مقتدى الصدر من مبنى البرلمان العراقي فيما تعمق أكثر اعتصامهم المفتوح منذرا بأكبر ازمة سياسية يعيشها البلد.
وشدد زعماء الأحزاب على الحفاظ على السلم الأهلي والممتلكات.
وقال ممثل للصدر ان رفع الاعتصام رهن بتنفيذ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا توافق على مبادرة التفاوض في أربيل والتيار الصدري:رفع الاعتصام رهن بتنفيذ المطالب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وشدد زعماء الأحزاب على الحفاظ على السلم الأهلي والممتلكات.
وقال ممثل للصدر ان رفع الاعتصام رهن بتنفيذ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا توافق على مبادرة التفاوض في أربيل والتيار الصدري:رفع الاعتصام رهن بتنفيذ المطالب ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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