لا‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬التفاوض‭ ‬في‭ ‬أربيل والتيار‭ ‬الصدري‭:‬رفع‭ ‬الاعتصام‭ ‬رهن‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المطالب‭ ‬

2022/08/01 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجواء‭ ‬عاشوراء‭ ‬تلهب‭ ‬حماس‭ ‬المتظاهرين بغداد‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ومراسلون‭:‬ ‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬الدعوات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬سحب‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المناصرين‭ ‬للزعيم‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬فيما‭ ‬تعمق‭ ‬أكثر‭ ‬اعتصامهم‭ ‬المفتوح‭ ‬منذرا‭ ‬بأكبر‭ ‬ازمة‭ ‬سياسية‭ ‬يعيشها‭ ‬البلد‭.‬وشدد‭ ‬زعماء‭ ‬الأحزاب‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬الأهلي‭ ‬والممتلكات‭.‬وقال‭ ‬ممثل‭ ‬للصدر‭ ‬ان‭ ‬رفع‭ ‬الاعتصام‭ ‬رهن‭ ‬بتنفيذ‭ […]

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