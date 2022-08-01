السيناريو المقبل

2022/08/01 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬من‭ ‬السذاجة‭ ‬الاعتقاد‭ ‬انّ‭ ‬تطورات‭ ‬الازمة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬اعتصام‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬هي‭ ‬المشهد‭ ‬الأخير‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬بداية‭ ‬جديدة‭ ‬يتطلع‭ ‬اليها‭ ‬ملايين‭ ‬العراقيين‭.‬ البلد‭ ‬في‭ ‬عقدة‭ ‬ناتئة‭ ‬مستعصية‭ ‬ومتعددة‭ ‬الرؤوس،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حلها،‭ ‬بتفاهمات‭ ‬او‭ ‬توافقات‭ ‬ترضية‭ ‬سياسية‭ ‬كما‭ ‬درجت‭ ‬العادة‭ ‬في‭ ‬العقدين‭ ‬الأخيرين‭.‬كان‭ ‬هناك‭ ‬شهر‭ ‬عسل‭ ‬طويل‭ ‬جدا،‭ […]

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