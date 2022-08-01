عدم تفاعل جزائري مع دعوة العاهل المغربي للتطبيع وتصحيح العلاقات

2022/08/01 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭- ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ – ‬الجزائر‭ -‬الزمان‭ ‬ التزمت‭ ‬الجزائر‭ ‬الرسمية‭ ‬الصمت‭ ‬إزاء‭ ‬دعوة‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬للتطبيع‭ ‬معها‭ ‬وإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬المقطوعة،‭ ‬وتطرقت‭ ‬الصحف‭ ‬الجزائرية‭ ‬الرسمية‭ ‬للخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬بتفصيل‭ ‬،‭ ‬لكنها‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬من‭ ‬وحي‭ ‬الحملة‭ ‬الإعلامية‭ ‬على‭ ‬الرباط‭ ‬تناولت‭ ‬مرض‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬وما‭ ‬وصفته‭ ‬بالصراع‭ ‬داخل‭ ‬القصر‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ جدد‭ ‬ملك‭ ‬المغرب‭ […]

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