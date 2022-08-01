قيس سعيد يصدر قرارا بشأن دخول الجزائريين لتونس

2022/08/01 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الرئاسة التونسية إعفاء الجزائريين المغادرين إلى تونس من اختبارات الإصابة بفيروس كورونا( PCR -RT) في كل المعابر الحدودية.

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