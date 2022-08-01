2022/08/01 | 01:15 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قررت الرئاسة التونسية إعفاء الجزائريين المغادرين إلى تونس من اختبارات الإصابة بفيروس كورونا( PCR -RT) في كل المعابر الحدودية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيس سعيد يصدر قرارا بشأن دخول الجزائريين لتونس ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيس سعيد يصدر قرارا بشأن دخول الجزائريين لتونس ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيس سعيد يصدر قرارا بشأن دخول الجزائريين لتونس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).