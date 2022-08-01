خلية الإعلام الأمني: الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تتدخل في الشأن السياسي

2022/08/01 | 01:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت خلية الاعلام الامني، الأحد، بيانا اكدت فيه ان الاجهزة الامنية والعسكرية لا تتدخل...

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