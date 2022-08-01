تفاعلات الساعة.. الاحزاب لديها مكاتب اقتصادية بالوزارات والجميع مشارك في الفشل

2022/08/01 | 01:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 07/31/2022.الوزير السابق محمد توفيق علاوي...

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الاحزاب لديها مكاتب اقتصادية بالوزارات والجميع مشارك في الفشل أولاً على المسلة.

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