2022/08/01 | 02:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xEhwirejQcg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المسنون في إقليم كردستان بين الإهمال والتقاعس) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المسنون في إقليم كردستان بين الإهمال والتقاعس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).