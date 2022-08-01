2022/08/01 | 02:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m6k_zvK2I7M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتشار عجلات امنية في منطقة الصالحية قرب بوابة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتشار عجلات امنية في منطقة الصالحية قرب بوابة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).