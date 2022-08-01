شاهد بالفيديو.. تعزيزات عسكرية تصل إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد

2022/08/01 | 02:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cGzmi7aFO9Y

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