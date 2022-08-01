العراق.. الصدر يدعو لتغيير النظام والإطار التنسيقي يحذر من انقلاب والأجهزة الأمنية والعسكرية تتمسك بالحياد

2022/08/01 | 02:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مقتدى الصدر الذي يعتصم أنصاره في البرلمان العراقي، إن الفرصة سانحة لتغيير جذري للنظام السياسي، وبينما وصف الإطار التنسيقي تصريحه بالمحاولة الانقلابية أكدت وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية حيادها

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