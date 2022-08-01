سان جيرمان يتوج بكأس السوبر الفرنسي

2022/08/01 | 03:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوج باريس سان جيرمان، بلقب كأس السوبر الفرنسي، بفوز عريض على منافسه نانت، برباعية دون رد.سجل الرباعية، ليونيل ميسي ونيمار جونيور "هدفين" وسيرجيو راموس في الدقائق 23 و45+5 و57 و82، ليتوج العملاق الباريسي باللقب للمرة 11 في تاريخه.يدين العملاق الباريسي في هذا التتويج لنجمه البرازيلي نيمار الذي تسبب في الأهداف الأربعة بتمريراته الرائعة، وتميزه في تسديد الكرات الثابتة.

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