أصالة.. الأكراد.. و

2022/08/01 | 03:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين دلالات كثيرة أخرى، فإن حادثة إعادة غناء الفنانة السورية أصالة نصري لواحدة من أشهر أغاني التراث الموسيقي الكردي

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