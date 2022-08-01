دكان وأوراق ووطن

2022/08/01 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد المالكي هو كاتب وسيناريست عراقي تقاطعت لحظات محورية في حياته مع محطات فارقة في تاريخ العراق.

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