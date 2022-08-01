حريق ماكيني.. تحذيرات متزايدة وأوامر إخلاء في كاليفورنيا

2022/08/01 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية ما يسمى بتحذيرات "العلم الأحمر"، الأحد مع استمرار اندلاع "حريق ماكيني" بالقرب من الحدود بين ولايتي كاليفورنيا وأوريغون.

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