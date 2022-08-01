السعودية.. ترخيص للأفراد لتقديم إعلانات عبر السوشيال ميديا ومهلة لتقنين أوضاعهم

2022/08/01 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية عن تقنين تقديم الإعلانات، عبر حسابات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مع منحهم مهلة شهرين للحصول على ترخيص ممارسة هذا النشاط.

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