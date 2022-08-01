دراسة: أسعار 2.4 ألف سلعة في اليابان سترتفع في أغسطس

2022/08/01 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جاء في دراسة نشرها مركز الأبحاث الياباني Teikoku Databank، أن أسعار الكثير من المنتجات والسلع في البلاد، سترتفع وتزداد بشكل كبير في الفترة القريبة المقبلة.وذكرت معطيات الدراسة، أن أسعار 2431 نوعا من المنتجات سترتفع هناك في شهر أغسطس، في أكتوبر – ستشمل الزيادات ستة آلاف سلعة إضافية.ووفقا للدراسة، سيكون شهر أكتوبر […]

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